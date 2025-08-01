В Ростове-на-Дону подставной директор фирмы стал фигурантом уголовного дела

В Ростове-на-Дону правоохранители установили, что директор одной из внешнеэкономических компаний является подставным руководителем. Об этом сообщает пресс-служба Южной таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Установлено, что в 2024 году житель столицы региона предоставил свой паспорт для регистрации в реестре юридических за вознаграждение в 20 тыс. руб. При этом фактически никакого отношения к деятельности компании он не имел.

Таможенники возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице). Наказанием может стать штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб., зарплата за год, обязательные работы на срок до 240 часов либо исправительными работами на срок до двух лет.

Константин Соловьев