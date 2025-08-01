На Дону после атаки беспилотников повреждены четыре домовладения

В Ростовской области после ночной атаки беспилотников получили повреждения четыре частных домовладения. Об этом сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Новошахтинске выбиты стекла в частном доме по ул. Октябрьской, где проживает многодетная семья. В крышу дома по ул. Байдукова попали фрагменты БПЛА. На месте работают экстренные службы.

В селе Петрушино Неклиновского района в частном доме по ул. Стахановской повреждена внешняя стена, в доме по ул. Заводской загорелась кровля.

Возле Родионово-Несветайской слободы произошло возгорание травы на площади 100 кв.м. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно потушили огонь.

Как отметил глава региона, никто из людей не пострадал. Семьям, у которых повреждено имущество, помогут его восстановить.

Наталья Белоштейн