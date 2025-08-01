Роспотребнадзор оштрафовал водоканал Ростова за качество питьевой воды

Мировой суд Ростова-на-Дону оштрафовал ГУП РО «УРСВ» на десять тыс. руб. за невыполнение предписания надзорного органа. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По итогам выездной проверки, четвертого апреля 2025 года ГУП РО «УРСВ» получило предписание об устранении нарушений обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которое выполнило не в полном объеме. В связи с этим, должностное лицо управления составило протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в срок законного предписания»).

15 июля 2025 года мировой судья судебного участка № 5 Первомайского судебного района Ростова-на-Дону вынес постановление о привлечении ГУП РО «УРСВ» к административной ответственности и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. руб.

В настоящее время постановление об административном правонарушении не вступило в законную силу.

Валентина Любашенко