На декорации к 276-летию Ростова выделили 14,4 млн рублей

Администрация Ростова-на-Дону выделила 14,4 млн рублей на праздничное оформление города к 276-летию со дня основания. Информация о тендере появилась на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно документации, заявки от подрядчиков принимают до 6 августа. К празднику в городе планируют установить композиции из флагов и световые консоли «Вихрь» на Ворошиловском мосту и мосту на пр. Стачки. По всей территории города разместят отдельно стоящие рекламные конструкции.

В рамках оформления, на центральных улицах Ростова появятся световые объемно-пространственные композиции «Ростов-на-Дону в моем сердце», десять «Древ света», изображения герба города и надписи «С Днем города». На ограждениях планируют развернуть панно с детскими рисунками, посвященными празднованию 276-й годовщины со дня основания Ростова.

Валентина Любашенко