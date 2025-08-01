На Дону и Кубани дефицит осадков продлится до августа 2025 года

На большей части Южного и в Северо-Кавказском федеральных округах в августе 2025 года количество осадков будет ниже климатической нормы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Гидрометцентр России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации синоптиков, уборочная кампания в южных регионах и на Северном Кавказе будет проходить в августе в засушливых условиях. На Дону и Кубани ожидается около 41-43 мм осадков, что составит только 80% от нормы. В регионах СКФО ситуация будет еще сложнее — не более 70% от нормы. Для Ставрополя норма составляет 37 мм, Махачкалы — 28 мм, Нальчика — 58 мм.

Среднемесячная температура в большинстве южных территорий ожидается в пределах среднемноголетних показателей, однако в некоторых регионах будет несколько выше. Августовская климатическая норма для Ростова составляет 23,3°C, Краснодара — 24,7°C, Ставрополя — около 22,6°C. В этих трех регионах прогнозируется превышение средних температур на 1,3°C.

Валентина Любашенко