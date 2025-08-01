В Тырныаузе КБР после нового схода селевых масс повреждены коммуникации

Новый сход селевых масс большого объема в городе Тырныауз (Кабардино-Балкария) повредил системы газо-, водо- и электроснабжения. Об этом в своем в своем Telegram-канале сообщает глава региона Казбек Коков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Кабардино-Балкарской республики Казбека Кокова Фото: Telegram-канал главы Кабардино-Балкарской республики Казбека Кокова

В городе действует режим ЧС, все аварийные, спасательные службы несут дежурство в усиленном режиме. Идет эвакуация жителей ряда домов по переулку Молодежный и Эльбрусскому проспекту.

«Прошу всех, кто находится в непосредственной близости с селепропускным каналом,— покинуть близлежащую к нему территорию»,— обратился Казбек Коков к жителям.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», власти организовали дополнительные пункты временного размещения (ПВР) в зданиях школ сел Былым и Кенделен. Также ПВР действует в местном лицее.

Наталья Белоштейн