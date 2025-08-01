Юрий Чайка обсудил с главой КБР ликвидацию последствий селя

Полпред президента в СКФО Юрий Чайка и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков обсудили по телефону ситуацию в городе Тырныауз, где произошел крупный сход селевых масс. Об этом сообщается в Telegram-канале аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Казбек Коков / t.me Фото: Казбек Коков / t.me

Руководитель региона доложил полпреду о ходе устранения последствий чрезвычайной ситуации. Для обеспечения безопасности местных жителей власти организовали эвакуацию из территорий возможного подтопления и открыли пункты временного размещения в городе и близлежащих селениях. Для перевозки туристов, находящихся на курорте Эльбрус, запустили специальные шаттлы.

Угроза повторного схода селевого потока пока остается. Ситуацию контролируют местные власти и аппарат полпреда президента в СКФО. Республика располагает всеми необходимыми силами и средствами для борьбы со стихией.

«В случае необходимости для помощи региону может быть запрошена поддержка из федерального центра»,— подчеркнул Юрий Чайка.

31 июля глава КБР Казбек Коков сообщил, что новый сход селевых масс большого объема в Тырныаузе повредил системы газо-, водо- и электроснабжения. Власти организовали дополнительные пункты временного размещения в школах сел Былым и Кенделен, а также в местном лицее.

Тат Гаспарян