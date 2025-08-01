В микрорайоне Герхожан Тырныауза объявили срочную эвакуацию

Срочная эвакуация объявлена для жителей микрорайона Герхожан города Тырныауз. Об этом сообщает администрация Эльбрусского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Кабардино-Балкарии Фото: МЧС Кабардино-Балкарии

«Объявляется всеобщая эвакуация! Всем срочно проследовать к мечети. При себе иметь самое необходимое», — говорится в сообщении.

На площадке эвакуации граждан ожидают автобусы для перемещения в пункт временного размещения в сельское поселение Былым.

Власти организовали дополнительные пункты временного размещения (ПВР) в зданиях школ сел Былым и Кенделен. Также ПВР действует в местном лицее

31 июля глава КБР Казбек Коков сообщил, что новый сход селевых масс большого объема в городе Тырныауз (Кабардино-Балкария) повредил системы газо-, водо- и электроснабжения.

Константин Соловьев