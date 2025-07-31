Выступление Ольги Перетятько, «сольник» Леонида Агутина и лекция по психологии

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут посетить выступление звезды мировой оперной сцены Ольги Перетятько или «оторваться» под хиты поп-группы «Дискотека Авария». А еще можно сходить на кинопремьеру или лекцию по психологии. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Где послушать музыку

1 августа в 19:30 в «Большом зале» университета «Сириус» выступит звезда мировой оперной сцены Ольга Перетятько (сопрано) в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и дирижера Ивана Рудина. Прозвучат арии из опер европейских композиторов.

Стоимость билета — от 1500 руб. (6+)

1 августа в 22:00 в клубе Vinograd выступит группа «Дискотека Авария», хиты которой давно звучат на вечеринках всех поколений.

Входной билет — 3500 руб. (18+)

1 августа в 22:00 во дворце спорта «Большой» сольный концерт даст Леонид Агутин. Прозвучат лучшие хиты за всю историю его творческой деятельности.

Стоимость билета — от 5500 руб. (6+)

2 августа в 19:30 в зале «Атом» университета «Сириус» совместную программу представят Сергей Ролдугин (виолончель) и Юстус Франтц (фортепиано). Сольно и дуэтом музыканты исполнят произведения знаменитых европейских композиторов — Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, Иоганнеса Брамса и Петра Чайковского.

Стоимость билета — от 1000 руб. (6+)

2 и 3 августа на двух разных площадках (концертный зал санатория «Южное взморье» и Летний театр парка им. Фрунзе) выступит автор-исполнитель Олег Митяев. «Для туристов и компанейской публики Олег Митяев — это “Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались”. Для публики ресторанной он — “Ненаточенные ножи”»,— сказано в аннотации.

Стоимость билета — от 2000 руб. (6+)

3 августа в клубе Vinograd выступят молодые актуальные рэперы из объединения «52»: Friendly Thug 52 Ngg, Alblak 52 и другие.

Стоимость билета — 2490 (16+)

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Какие спектакли посетить

3 августа в 20:00 на сцене Зимнего театра будет показан спектакль «Другая жизнь». «Франческа живет с мужем и двумя детьми скучной, размеренной жизнью на ферме, пока около ее дома не останавливается автомобиль Роберта, талантливого фотографа, снимающего окрестные пейзажи для известного журнала. Муж и дети Франчески в отъезде, и она соглашается помочь Роберту найти дорогу. Эта случайная встреча оказывается судьбоносной. Франческа и Роберт проводят вместе четыре дня, которые меняют их навсегда, но Франческа должна решить, остаться ли ей преданной матерью и женой достойного человека, которого она никогда не любила, или перечеркнуть все и уехать с Робертом, — ведь друг о друге они мечтали всю свою жизнь...»,— сказано в описании. В ролях: Борис Хвошнянский, Елена Яковлева, Константин Юшкевич. Театр-постановщик — Антреприза. Режиссер — Роман Самгин.

Стоимость билета — от 3000 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

2 августа в 19:30 в открытом кинотеатре спортивного парка «Сириус» состоится показ кинокартины о русском композиторе Модесте Мусоргском, его сотрудничестве с «Могучей кучкой» и первой постановке на сцене Мариинского театра народно-героической драмы «Борис Годунов». Главные роли в фильме исполнили: Александр Борисов, Николай Черкасов, Владимир Балашов, Андрей Попов, Юрий Леонидов, Бруно Фрейндлих, Федор Никитин, Любовь Орлова, Лидия Штыкан, Валентина Ушакова и другие.

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация. (0+)

1, 2 и 3 августа в «Кино Море Молл», «City Stars (Адлер)», «Юбилейном» и «City Stars Олимп» состоится премьера комедии «Мой папа — медведь». «Маше уже 11 лет, и она совсем не хочет взрослеть. В воспитательных целях папа берет ее с собой в небольшой домик в лесу на выходные. Но однажды вместо отца из леса возвращается самый настоящий медведь. Теперь девочке предстоит не только укротить дикого зверя, но и вернуть папу домой»,— сказано в описании. Режиссер — Максим Максимов.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

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Куда сходить еще

3 августа в 20:00 в концертном зале «Фестивальный» выступит Сатья Дас. На семинаре лектор и автор около 17 книг по психологии расскажет, как построить и сохранить отношения, создав счастливую семью.

Стоимость билета — от 3000 руб. (18+)

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