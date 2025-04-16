Каршеринг «Ситидрайв» пополнил парки в Петербурге и Москве на 1 тыс. новых авто

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» объявил о пополнении своего автопарка в Москве и Петербурге на 1 000 новых автомобилей. Новинки представлены как уже известными, так и новыми для российского каршеринга моделями, сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В частности, среди новинок автопарка называются модели комфорт-класса BELGEE X50 Active и GAC GS3, впервые доступные в сервисе.

Также для долгосрочной аренды в двух столицах для пользователей доступны Chery Tiggo 7 Pro Max, Chery Tiggo 7 Pro Max 4WD, Omoda C5, Omoda S5, Haval Jolion 2WD 2024, Haval Jolion 2WD 2025, Tank 300, напомнили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал о пополнении автопарка каршеринга «Ситидрайв» в Петербурге модернизированными ретро-«Волгами» ГАЗ-3102.

Андрей Цедрик