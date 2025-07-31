Застройщики юга ежегодно направляют около 5% выручки на ИТ-решения

Застройщики юга России ежегодно направляют в среднем около 5% своей выручки на развитие информационных технологий. Большинство участников рынка, порядка 90%, используют внешние ИТ-решения, тогда как собственные разработки доступны лишь крупным компаниям. По оценкам экспертов, к 2026–2027 годам такие технологии, как искусственный интеллект, информационное моделирование (ТИМ) и 3D-печать, которые сейчас применяются точечно, получат массовое распространение в девелопменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Согласно данным ДОМ.РФ, во втором квартале 2025 года доля девелоперов, использующих ТИМ, достигла 41%, а так называемые «цифровые двойники» реализуются уже в 81 субъекте РФ. В рамках цифровизации строительной отрасли застройщики юга России активно внедряют программные комплексы для работы с BIM-моделями, автоматизируют планирование производственных процессов и смет, внедряют личные кабинеты для подрядчиков, системы контроля доступа на стройплощадки и элементы видеоаналитики. Инновационные решения применяются также в сфере клиентского сервиса — от мобильных приложений для жителей жилых комплексов до систем «умного дома», включающих видеонаблюдение, интеллектуальные домофоны и датчики контроля среды в квартирах.

По словам исполняющего обязанности директора департамента информационных технологий компании «Инсити» Сергея Онуфрийчука, цифровая трансформация охватывает как процессы внутри стройки, так и коммуникации с потребителем. Среди перспективных направлений он отметил автоматизацию контроля технической документации и сдачи исполнительных форм (КС-2, КС-3), а также расширение применения цифровых решений на всех стадиях жизненного цикла объекта.

В свою очередь, директор департамента цифрового развития ГК «Точно» Максим Числов сообщил, что компания работает над созданием ИИ-систем, способных формировать аналитические отчеты на основе массивов проектной документации, и рассматривает внедрение роботизированной техники на строительных площадках, в том числе с применением лазерного сканирования и расширенной видеоаналитики.

Информационное моделирование (ТИМ), адаптированное под российское законодательство на основе западного BIM-подхода, официально закреплено в Градостроительном кодексе РФ с 2019 года. Оно включает в себя комплексное описание всех физических и эксплуатационных характеристик объекта, от состава строительных материалов до влияния конструкции на окружающую среду.

Как ранее заявлял вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель в интервью «Ъ-Кубань», регион входит в число наиболее цифровизированных субъектов страны. По его словам, за последние пять лет в крае в несколько раз увеличилось количество ИТ-компаний, чему способствовали меры господдержки, включая снижение налоговой нагрузки и программы по подготовке кадров. Это позволило повысить налоговые поступления отрасли на 65%.

Вячеслав Рыжков