Цифровой фундамент

Застройщики юга России в среднем ежегодно тратят на ИТ-технологии 5% от выручки. При этом 90% строителей используют сторонние ИТ-решения, и только крупные компании могут позволить себе разрабатывать собственные. Эксперты прогнозируют, что искусственный интеллект, ТИМ-технологии, 3D-печать, которые сегодня применяются точечно, уже в 2026–2027 годах будут использоваться девелоперами массово.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ИТ-решения применяются в строительстве от этапа проектирования до передачи ключей собственнику

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ ИТ-решения применяются в строительстве от этапа проектирования до передачи ключей собственнику

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ДОМ.РФ, во II квартале 2025 года в России доля девелоперов, работающих с технологиями информационного моделирования (ТИМ), составила 41%. А «цифровые двойники» в новых проектах используются в 81 субъекте страны.

По словам и. о. директора департамента информационных технологий «Инсити» Сергея Онуфрийчука, в рамках цифровизации застройщики юга используют различные программные и аппаратные средства: ПО для работы с BIM-моделями, автоматизация ГПР (график производственных работ) и сметных расчетов, личный кабинет для подрядчиков (устранение замечаний от технадзоров, сдача КС-2, КС-3), контроль доступа сотрудников на объекты строительства, видеоаналитика. Инновации применяются и для повышения комфорта покупателей. Например, разрабатываются мобильные приложения для жителей того или иного комплекса. Популярность набирают технологии умного дома: видеонаблюдение, умные домофоны, автоматический сбор показаний счетчиков, устройства умного дома для квартиры (датчики протечки, управление климатом и т. п.).

BIM — это информационная модель зданий и объектов инфраструктуры, которая включает в себя все физические и функциональные характеристики структуры. BIM-модель учитывает параметры материалов, геометрию здания, его дизайн и влияние на окружающую среду. Полученные данные можно использовать не только во время строительства, но и в ходе эксплуатации здания.

«Набор технологий, которые сегодня используют застройщики при строительстве на Кубани и Дону, очень широк: от ставших уже традиционными ТИМ-моделей до искусственного интеллекта. В данный момент проектируем робота, который собирает аналитические отчеты из сотен документов. Рассматриваем и применение роботизированной техники на стройках, системы лазерного сканирования и видеоаналитики»,— рассказал директор департамента цифрового развития ГК «Точно» Максим Числов.

ТИМ — российский вариант термина BIM, буквальный перевод building information model. Именно он фигурирует в формулировках Градостроительного кодекса РФ. Базовые понятия ТИМ начали появляться еще в 2019 году, когда федеральный закон №151-ФЗ внес термин «информационная модель» в Градостроительный кодекс.

Как отмечал в интервью «Ъ-Кубань» вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, регион сегодня является одним из самых «цифровых» субъектов России. «Последние пять лет мы поэтапно наращиваем поддержку цифровых компаний, приняли ряд беспрецедентных мер поддержки, в том числе — снизили налоговые ставки, разработали механизмы для решения кадрового вопроса. Как итог — количество IT-компаний увеличилось почти в 3,5 раза, налоги — на 65%»,— рассказал заместитель главы региона.

Цифровизация в девелопменте — процесс длительный

В 2023 году в Краснодарском крае внедрение цифровизации в жилищное строительство «находилось на начальном этапе». Такое мнение два года назад выразил на круглом столе, организованном «РБК Юг и Северный Кавказ», заместитель вице-президента AVA Group по коммерции и цифровизации Алексей Володеев. По его словам, тренд начали задавать девелоперы из топ-10, а многие застройщики оказались «в позиции догоняющих». Он также отметил, что внедрение цифровых процессов в строительство — длительный процесс и большинство застройщиков в Краснодарском крае начинают его с цифровизации продаж.

С тех пор ситуация в корне изменилась, и сегодня ИТ-решения применяются в строительстве от этапа проектирования до передачи ключей собственнику, сообщил Максим Числов. При этом 90% девелоперов используют сторонние ИТ-решения и только крупные компании могут позволить себе разрабатывать собственные, отметил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) Александр Лукьянов на форуме «Движение», который проходил с 24 по 27 июня 2025 года в Сочи.

По словам Максима Числова, новые технологические решения застройщики ищут на выставках, конференциях, изучают лучшие практики на рынке, тестируют гипотезы и оценивают возможность применения готовых решений, меняя бизнес-процессы изнутри. В ГК «Точно» в оргструктуру включили департамент цифрового развития, который состоит из аналитиков, продуктовых менеджеров и разработчиков.

«Мы обмениваемся опытом с другими застройщиками, участвуем в различных конференциях, форумах, используем предложения от вендоров, изучаем профильные новостные каналы и тематические паблики. Есть собственный штат сотрудников»,— рассказал в свою очередь господин Онуфрийчук.

Затраты на ИТ-технологии растут

Южные застройщики также заключают различные соглашения о цифровизации. Так, недавно «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) и Ассоциация застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея договорились о сотрудничестве, направленном на повышение цифровой зрелости участников жилищной сферы региона. В рамках партнерства стороны намерены оказывать поддержку девелоперам юга во внедрении передовых цифровых сервисов в строительстве и управлении, в том числе в технологиях информационного моделирования (ТИМ).

Для эффективного перехода на ТИМ был создан полноценный комплекс продуктов для застройщиков, который включает все этапы: методологию, ПО, интеграцию, обучение, сопровождение. Так, облачное решение «Цифровой контроль строительства» (ЦКС) позволяет создать единую ИТ-среду для управления проектами жилищного строительства с применением ТИМ. Таким образом можно снизить риски по всему инвестиционно-строительному циклу и сократить издержки управления портфелем проектов.

Как отметил Максим Числов, вложения девелоперов в цифровизацию зависят от задач, но тренд однозначный — бюджеты на эти цели растут. Застройщики юга России сегодня инвестируют в цифровизацию порядка 5% от выручки.

Эксперт добавил, что цифровизация в строительстве в Краснодарском крае и Ростовской области отличается подходами и немного — бизнес-процессами. «В Краснодаре, например, наметился тренд на использование 1С как "мастер-системы" — вокруг выстраиваются удобные специализированные сервисы, в то время как в Ростовской области преобладает концепция "все в одной системе"»,— рассказал представитель ГК «Точно».

Сергей Онуфрийчук, напротив, считает, что разницы в применяемых технологиях цифровизации нет. «Все пользуются похожими продуктами»,— отметил эксперт.

Спикеры прогнозируют, что цифровизация стройки только набирает обороты. Эксперты ожидают более активного использования BIM-проектирования, внедрения и развития системы автоматизации управления строительным процессом для максимального ускорения всех бизнес-процессов — от проектирования до выдачи ключей и дальнейшей эксплуатации управляющими компаниями. Также будут развиваться сервисы для жителей (умный дом), считает Сергей Онуфрийчук.

«Будет расти применение искусственного интеллекта и ТИМ-технологий: сейчас девелоперы применяют их точечно, но уже во второй половине 2026 года эти технологии будут применяться массово. К 2027–2028 годам значительно расширят применение 3D-печати в строительстве. Сейчас данный тренд активно развивается в ИЖС-сегменте, но все идет к тому, чтобы 3D-печать стала массово применяться и в МКД»,— заключил Максим Числов.

Вячеслав Рыжков