Депутаты со второго раза избрали Евгения Писцова мэром Березовского

Депутаты думы Березовского (город-спутник Екатеринбурга) по итогам голосования за избрание градоначальника единогласно поддержали кандидатуру действующего главы муниципалитета Евгения Писцова, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала заседаний. За него было отдано 16 голосов, за оппонента господина Писцова, вице-мэра по социальным вопросам Артура Садреева — 0. Два бюллетеня были признаны недействительными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Березовского муниципального округа Евгений Писцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Березовского муниципального округа Евгений Писцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Председатель гордумы Алексей Горевой, ранее претендовавший на пост мэра, подчеркнул, что депутаты и представители администрации «научились друг друга лучше слышать, обе стороны сделали выводы». «Кандидатура Евгения Писцова заслуживает поддержки, решающим было мнение руководителя области, мы поддерживаем Дениса Паслера. Впереди большие выборы, и нам всем очень много нужно сделать»,— сказал спикер.

Евгений Писцов был избран мэром Березовского на новый, четвертый срок со второго раза. По итогам первого голосования в январе депутаты утвердили в качестве главы начальника отдела инвестиционного развития местной администрации, жену личного водителя градоначальника Юлию Маслакову. Ожидалось, что чиновница выступит в роли «технического» кандидата господина Писцова, который руководит муниципалитетом с 2011 года, однако из-за конфликта главы с депутатским корпусом в ее поддержку выступили 17 из 23 парламентариев. На собственную инаугурацию госпожа Маслакова не явилась, Евгений Писцов продолжил работать в должности мэра. В марте суд удовлетворил иск чиновницы к думе Березовского и признал решение об ее избрании недействительным.

Сообщалось, что на решение думы Березовского мог повлиять бывший глава муниципалитета Вячеслав Брозовский, который, по словам источника «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области, контролирует большинство депутатов местной думы. Собеседник отмечал, что руководство региона вело с экс-мэром консультации по избранию главы. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Брозовский признал, что обсуждал голосование депутатов с Евгением Писцовым, однако градоначальник, по его словам, не стал прислушиваться к советам, как получить поддержку думы.

В мае источник «Ъ-Урал» сообщил, что областные власти договорились с думой Березовского и депутатом заксобрания региона, генеральным директором группы компаний Brozex Вячеславом Брозовским о переизбрании мэром Евгения Писцова. Собеседник добавил, что в 2026 году господин Писцов может перейти «на повышение» в правительство или в областное заксобрание.

Василий Алексеев, Березовский