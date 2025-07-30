Главные новости за 30 июля. Ростов-на-Дону и область

Общий объем сертифицированной сельхозпродукции, отправленной на экспорт в первом полугодии 2025 года, составил 4,3 млн т. В перечень экспортируемых товаров урожая прошлого сезона вошли пшеница, пшеничные отруби, подсолнечный шрот, горох, нут, кукурузные отруби, кукуруза, кукурузный зародыш, ячмень и барда.

В Ростовской области в результате ночного налета беспилотников ВСУ на город Сальск 29 июля повреждены 54 квартиры, 11 частных домов и десять многоквартирных домов. Во многих квартирах выбиты окна, пострадали несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля.

Ростовская область планирует развивать промышленный туризм в 2025 году. Посетители смогут побывать на заводах, фабриках, агропредприятиях и других объектах народного хозяйства.

Южный окружной военный суд приговорил к 17 и 14 годам колонии строгого режима жителей Кабардино-Балкарии Асланбека Казанчева и Анзора Батырова. Их признали виновными в участии в банде, организации вооруженного мятежа и покушении на жизнь военнослужащих.

Ростовская область занимает пятое место в России по обороту розничной торговли. В этой сфере в регионе занято 559 тыс. человек. Онлайн торговля на Дону за последние пять лет увеличилась в 12 раз и составляет 7,5% от общего оборота розницы.

Производитель антикоррозионных и огнезащитных материалов для промышленности и городской среды ООО «ОЗ-Коутингс» (Ростовская область) планирует в 2025 году выйти на производство порядка 6 тыс. т продукции, что 17,6% больше, чем годом ранее — порядка 5,1 тыс. т продукции.