Ростовский завод «О3» планирует увеличить производство на 18% в 2025 году

Производитель антикоррозионных и огнезащитных материалов для промышленности и городской среды ООО «ОЗ-Коутингс» (Ростовская область) планирует в 2025 году выйти на производство порядка 6 тыс. т продукции, что 17,6% больше, чем годом ранее — порядка 5,1 тыс. т продукции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные гендиректора предприятия Ирины Гаустович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

В планах у компании развитие площадки в Азовском районе с расширением линейки продукции и присутствие в новых сегментах.

«Это направление e-commerce, это маркетплейсы, которые тоже являются огромным потребителем лакокрасочных материалов. Это водно-дисперсионные краски, краски на растворителе, например, 3 в 1. Это «ВсеИнструменты.ру», «Яндекс.Маркет», Wildberries, Ozon»,— уточнила госпожа Гаустович.

Кроме этого, «О3-Кемикалс», головная компания «О3-Коутингс», планирует открытие нового завода в особой экономической зоне «Ростовская». Мощность предприятия составит около 12 тыс. т органорастворимых покрытий в год. Ввод в эксплуатацию предприятия намечен на конец второго полугодия 2026 года. Общая стоимость проекта превышает 500 млн руб.

Наталья Белоштейн