Ростовская область планирует принять 2 млн промышленных туристов в 2025 году

Ростовская область планирует принять более 2 млн человек в рамках программы промышленного туризма в 2025 году. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в региональном «Агентстве по туризму и деловым коммуникациям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Посетители смогут побывать на заводах, фабриках, агропредприятиях и других объектах народного хозяйства. Основная цель программы — привлечь новые кадры в условиях нехватки высококвалифицированных специалистов и рабочих, а также продемонстрировать масштабы развития региона в различных отраслях производства.

«Наибольшим спросом у туристов пользуются предприятия народно-художественных промыслов, атомной промышленности, машиностроительные заводы»,— пояснил «Ъ-Ростов» главный специалист центра развития и реализации спецпроектов Максим Онищенко.

По словам господина Онищенко, регион второй год подряд участвует в проекте АСИ «Открытая Промышленность 3.0». В программе задействованы 16 донских предприятий, включая Bonum, «Атоммаш», «Био-хутор Петровский», Информцентр Ростовской АЭС , «Семикаракорская керамика». Яркий пример промышленного туризма — экскурсии на Ростовский-на-Дону ЭРЗ.

«С начала участия в проекте на заводе провели около 40 экскурсий для более 1,5 тыс. человек. В 2025 году в онлайн-экскурсиях по цехам и музею предприятия приняли участие около 500 туристов, включая школьников и студентов»,— отметил в разговоре с корреспондентом «Ъ-Ростов» руководитель пресс-службы ЭРЗ Дмитрий Подобед.

В «Агентстве по туризму и деловым коммуникациям РО» уточнили: «Компании проводят экскурсии, чтобы показать открытые и честные отношения с клиентами и продемонстрировать привлекательность современного производства для возможных соискателей. Туры на промышленные предприятия Дона организуют туроператоры ТКФ «Рейна Тур НТВ», «Авиасити», «Судаков Тревел» и другие».

Валентина Любашенко