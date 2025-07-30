Донские аграрии экспортировали 4,3 млн тонн сертифицированной продукции в 2025 году

Общий объем сертифицированной сельхозпродукции, отправленной на экспорт в первом полугодии 2025 года составил 4,3 млн т. В перечень экспортируемых товаров урожая прошлого сезона вошли пшеница, пшеничные отруби, подсолнечный шрот, горох, нут, кукурузные отруби, кукуруза, кукурузный зародыш, ячмень и барда. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК» Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК»

По информации пресс-службы, в аккредитованной лаборатории филиала экспортную продукцию проверяют в соответствии с требованиями контрактов и нормативами стран-импортеров, представленными на официальном сайте Россельхознадзора. Специалисты проводят испытания физико-химических показателей, уровня токсичных элементов, микотоксинов, радионуклидов, ГМО и других параметров.

«Результаты испытаний сертифицированных на экспорт зерновых колосовых урожая 2024 года подтверждают высокое качество пшеницы третьего, четвертого класса и ячменя», — ответили на запрос «Ъ-Ростов» специалисты пресс-службы Донского филиала.

Валентина Любашенко