Ростовская область вошла в топ-5 по обороту розничной торговли в 2025 году

Ростовская область занимает пятое место в России по обороту розничной торговли. Об этом сообщил председатель комитета Законодательного Собрания РО по экономической политике Игорь Бураков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам господина Буракова, 559 тыс. человек в регионе занято в этой сфере, в 12 раз увеличилась онлайн торговля на Дону за последние 5 лет и теперь составляет 7,5% от общего оборота розницы.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что объем розничной торговли в Ростовской области вырос на 15,7% в 2025 году.

Валентина Любашенко