В Ростове осудили на 17 и 14 лет двух боевиков банды Басаева

Южный окружной военный суд приговорил к 17 и 14 годам колонии строгого режима жителей Кабардино-Балкарии Асланбека Казанчева и Анзора Батырова. Их признали виновными в участии в банде, организации вооруженного мятежа и покушении на жизнь военнослужащих. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на информацию, предоставленную официальным представителем Следственного комитета России Светланой Петренко.

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Вооруженное столкновение между российскими военнослужащими и боевиками произошло 29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт, расположенного в Шатойском районе Чеченской Республики. Схватка продолжалась до 1 марта. В результате нападения погибли 84 солдата и офицера Вооруженных сил Российской Федерации, еще четверо получили ранения. Всего в нападении участвовало около 2,5 тыс. боевиков.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима жителя Запорожской области Алексея Попадейкина за попытку подрыва автомобиля индивидуального предпринимателя, снабжавшего провизией военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

Наталья Белоштейн