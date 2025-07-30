Не просто жилье: новая философия девелопмента

Директор департамента по развитию продуктов федерального девелопера «Неометрия» Александр Абрамов рассказал о том, как внедрение передовых международных практик позволяет компании создавать качественный и востребованный продукт, а также выстраивать уникальное жилое пространство, в котором комфорт, уют и искренняя забота о клиенте становятся неотъемлемыми элементами пользовательского опыта. Такой подход позволяет не просто соответствовать ожиданиям целевой аудитории, но и уверенно опережать их, закрепляя лидирующие позиции компании в отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Абрамов, директор департаментов по развитию продуктов ФД «Неометрия»

Александр Абрамов, директор департаментов по развитию продуктов ФД «Неометрия»



— Стратегия создания и развития продукта — ответственный процесс. На чем она строится и что при этом важно учитывать?

— Любая стратегия представляет собой долгосрочное планирование. Продуктовая стратегия — не исключение, и чтобы она принесла желаемый результат, нужно основательно подойти к процессу ее создания. В нашей команде каждый специалист работает не только над своими задачами, но и в общей связке с коллегами «по цеху». Создавая и совершенствуя продукт, мы стремимся сделать его конкурентоспособным и отчасти уникальным. Для этого изучаем передовой отечественный и мировой опыт — инновационные проекты стран Азии и Европы. Например, строительство города будущего Woven City в Японии, проект линейного города The Line в Саудовской Аравии, Иннополиса — российской Кремниевой долины, расположенной недалеко от Казани. К тому же наша команда ориентируется не только на действующие тренды рынка, но и стремится предугадать их будущее направление.

В то же время задача девелопера — строго контролировать себестоимость проекта. Продуктологу необходимо соблюдать баланс между бюджетом и качеством. Нам это удается.

— Какие тенденции вы наблюдаете на рынке и как они влияют на формирование продукта компании, в частности, жилую и гостиничную недвижимость как продукт?

— Сегодня все больше девелоперов уделяют внимание благоустройству проектов. Мы поддерживаем это направление и стремимся вносить в разрабатываемые концепции уникальные штрихи: это могут быть, например, индивидуальные МАФы, теневые навесы с зарядками или же детская игровая зона, спроектированная с учетом последних мировых тенденций.

Не меньшее внимание уделяем фасадным, планировочным и инженерным решениям. Также очень важно грамотно проработать инфраструктуру проекта с обязательным включением в нее всех необходимых для конкретной локации атрибутов.

— Речь идет о гостиничных комплексах?

— Мы строим гостиничные комплексы со сложной инфраструктурой и применяем этот опыт и в строительстве жилых домов. Такой подход позволяет создавать более гибкие продуктовые решения, а в отдельных случаях помогает по-иному взглянуть и на концепцию проекта в целом.

Как девелопер мы должны предугадывать потребности покупателей и предлагать усовершенствованные варианты, о которых, возможно, потребитель и не задумывался. Конечно, перед нами стоят амбициозные цели по созданию продукта, отвечающему новым требованиям к инфраструктуре, качеству благоустройства, сервисам для жизни.

— Какой набор параметров жилого комплекса сегодня можно отнести к категории обязательных?

— Каждый комплекс должен существовать автономно и быть максимально удобным, поэтому мы создаем проекты с развитой инфраструктурой, продуманной концепцией благоустройства и с учетом всех необходимых условий для беззаботной жизни: коворкинги, бары и рестораны, детские пространства, ориентированные на разные возрастные группы, спортивные зоны и многое другое. Всегда учитываем транспортную доступность и расположение социальных объектов, многие из которых строим сами. Например, в Сочи в рамках КРТ мы возвели детский сад «Самшит» на 550 воспитанников, являющийся на сегодня крупнейшим дошкольным учреждением на Юге России. Мы также построили мост через реку Кудепста, который соединил улицы Искра и Гостеприимная вблизи жилых комплексов «Флора» и «Лестория», выполнили благоустройство двух набережных. Если в городе нет определенного формата, востребованного покупателями, мы стараемся внедрить его в общую концепцию проекта: часто именно этот объект становится продуктовой фишкой и точкой притяжения для жителей района и даже города.

— Последние годы актуален вопрос импортозамещения. Как вы его решаете?

— В условиях ограниченного доступа к ряду зарубежных поставок мы пересмотрели подход к выбору материалов и нашли эффективные альтернативы на внутреннем рынке. Ограничения стимулировали появление большого количества российских аналогов. Например, если раньше камень привозили из Италии и Германии, то теперь на рынке много изделий отечественных производителей. По качеству они не уступают зарубежным, а иногда и превосходят их. То же касается других материалов и оборудования. Новые возможности позволяют оптимизировать затраты и получить, в том числе, экономическую выгоду как компании, так и покупателю.

— Сейчас на черноморском побережье растет спрос на квартиры в новостройках с ремонтом и меблировкой от застройщика. Какие преимущества несут такие решения и для каких категорий покупателей они представляют особый интерес?

— Тот, кто хоть раз сталкивался с ремонтом квартиры, знает, какие сложности возникают в этом процессе. Учитывая это, мы предлагаем формат, когда можно заехать в новое жилье, минуя все этапы отделочных работ, в том числе меблировки. Мы заранее позаботились о клиенте: подобрали материалы, разработали дизайн интерьера, реализовали его концепцию, предоставив несколько вариантов на выбор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография ЖК «Лестория», ФД «Неометрия» ЖК «Лестория», ФД «Неометрия» ЖК «Лестория», ФД «Неометрия» ЖК «Лестория», ФД «Неометрия» Следующая фотография 1 / 4 ЖК «Лестория», ФД «Неометрия» ЖК «Лестория», ФД «Неометрия» ЖК «Лестория», ФД «Неометрия» ЖК «Лестория», ФД «Неометрия»

Кроме того, у клиентов есть возможность оценить ремонт и дизайн будущего объекта недвижимости еще на этапе принятия решения о покупке. Например, в жилом комплексе бизнес-класса «Лестория» можно посетить шоурум с финишной отделкой. Мы разработали продуманные решения, сочетающие эстетику, комфорт и высокое качество материалов. Экспозиция включает два варианта дизайнерских линеек — «Эко-прайм» и «Эко-элегант». Первая направлена на создание интерьеров, передающих ощущение спокойствия, уюта и близости к природе. Вторая представляет собой сочетание неоклассики и современных дизайнерских решений, создающее интерьеры с выраженной эстетической целостностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография ГК «Нескучный сад», ФД «Неометрия» ГК «Нескучный сад», ФД «Неометрия» ГК «Нескучный сад», ФД «Неометрия» ГК «Нескучный сад», ФД «Неометрия» Следующая фотография 1 / 4 ГК «Нескучный сад», ФД «Неометрия» ГК «Нескучный сад», ФД «Неометрия» ГК «Нескучный сад», ФД «Неометрия» ГК «Нескучный сад», ФД «Неометрия»

Во всех проектах «Неометрии» используются материалы высочайшего качества. Это принципиальный подход, который применяем во всем, включая вопросы дизайна. Однако наша цель — не только соответствовать уровню премиального сервиса, но и формировать новые стандарты, опережая ожидания взыскательных клиентов. Например, мы знаем, что гости гостиничного комплекса премиум-класса «Нескучный сад» — аудитория с высокими запросами и тонким вкусом. Поэтому концепция его оформления предусматривает использование исключительных материалов: фасады облицованы травертином (молодым мрамором) и терракотовыми панелями. Естественные текстуры и узоры органично продолжаются в интерьере, подчеркивая единство внешней и внутренней эстетики.

Для нового проекта элитного клубного дома «Моретта» разработано несколько концептуальных решений. В резиденциях предлагают вариант отделки с акцентом на натуральные материалы. Бежевые оттенки древесины добавят тепла и комфорта, а акцентный синий — пополнит интерьер морской палитрой. В концепции интерьеров, отсылающих к мегалитам, преобладают природные оттенки: темное дерево, нейтральный серый и фоновый светлый цвет стен. В просторных интерьерах таунхаусов главным мотивом станет богатство флоры и фауны Западной Африки. Цвет слоновой кости на стенах, яркие окрасы животных в обивке мягкой мебели и картинах, акцентные черные элементы — все напомнит об уникальном африканском дереве Эбен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Клубный дом «Моретта», ФД «Неометрия» Клубный дом «Моретта», ФД «Неометрия» Клубный дом «Моретта», ФД «Неометрия» Клубный дом «Моретта», ФД «Неометрия» Клубный дом «Моретта», ФД «Неометрия» Клубный дом «Моретта», ФД «Неометрия» Следующая фотография 1 / 6 Клубный дом «Моретта», ФД «Неометрия» Клубный дом «Моретта», ФД «Неометрия» Клубный дом «Моретта», ФД «Неометрия» Клубный дом «Моретта», ФД «Неометрия» Клубный дом «Моретта», ФД «Неометрия» Клубный дом «Моретта», ФД «Неометрия»

— Такая тенденция наблюдается только на побережье?

— Повышенные требования к качеству материалов для создания интерьеров и готовой отделки квартир становятся нормой. Преимуществом такого формата является возможность сразу въехать в квартиру без дополнительных хлопот и затрат. Подобный вариант особенно удобен для инвесторов, которые предпочитают не заниматься самостоятельно ремонтом, дизайном и подбором мебели.

Не менее востребованной сегодня становится и услуга доверительного управления, когда сервисная управляющая компания предлагает клиентам комплексное обслуживание — от поиска арендаторов и уборки помещений до юридической поддержки и полной защиты интересов владельцев недвижимости. Такая сервисная концепция реализована в сочинских проектах «Неометрии» — «Лестория» и «Фрукты». УК берет на себя контроль за состоянием имущества и решение текущих вопросов. Подобный формат удобен и позволяет инвестору сэкономить время, сосредоточившись на более важных задачах. Без сомнения, этот сервис обладает хорошими перспективами развития.

— Есть какие-то особенности в реализации продукта в зависимости от региона?

— Конечно, в разработке и реализации продукта учитываются особенности региона присутствия. Мы изучаем социокультурный код, менталитет жителей и их потребности. Не секрет, что в южных регионах ценят просторные балконы и террасы, а в северных — теплые интерьеры и минимализм. Также большое значение имеет образ жизни: где-то важна приватность, а где-то — комьюнити и дружелюбная атмосфера.

Конечно, одним из главных отличий являются климатические условия, с учетом которых разрабатывается архитектура проекта и выбираются отделочные материалы. Здесь важны энергоэффективные решения для холодных регионов и защита от перегрева для южных. Различия могут касаться как количества, так и формата остекления: в регионах с теплым климатом особое значение придается защите окон от солнечных лучей и применению архитектурных навесов.

Контраст может наблюдаться и в некой готовности к новшествам: в одних регионах востребованы умные технологии, в других — акцент на традиционные ценности.

Федеральный девелопер «Неометрия» проводит и свои исследования. Так, недавний анализ потребителей выявил, что при выборе жилья покупатели рекреационной недвижимости в курортных городах у побережья обращают внимание на надежность застройщика. Для них важно, чтобы девелопер заслуживал доверие, обеспечивал высокое качество строительства и создавал безопасные объекты недвижимости. Кроме того, предпочтения отдаются продуктовым характеристикам — локация, продуманное благоустройство, богатая квартирография и наличие первоклассного сервиса. Собственники сезонного жилья ценят высокотехнологичные решения — например, единое мобильное приложение жителя, с помощью которого можно оплачивать коммунальные услуги и решать другие бытовые вопросы. А менее важный параметр для них — транспортная доступность. Анализируя потребности и опираясь на подобные исследования, мы можем создавать уникальный продукт, ориентированный на конкретного клиента.

— Вы говорили, что, предлагая продукт, формируете новый стиль жизни, а по сути, задаете стандарты в отрасли. Что помогает предвидеть тренды?

— Анализ существующих на рынке проектов позволяет нам выделить их сильные и слабые стороны, понять, что нужно сделать, чтобы быть на пике. Исследование потребностей покупателей показывает, что сегодня люди хотят получить качественное жилье с удобной планировкой, хороший вид из окна, современную, но не излишнюю инженерию.

Сейчас наблюдается развитие диджитализации, и мы активно применяем решения в рамках этой трансформации. К тому же, компания работает над сертификацией комплексов по стандарту зеленого строительства с использованием новых технологий, что позволит сократить расходы наших клиентов. В то же время мы за разумный, понятный покупателю, прогресс, ведь пока остается большая доля запросов на продукт в его классическом формате.

— Как будет меняться рынок и потребности покупателей жилья в ближайшей перспективе?

Мы наблюдаем тренд на объединение и сплочение людей. Теперь вы покупаете не просто квартиру, а близкий вам по духу образ жизни, а в идеале — и саму новую жизнь, которая подразумевает возможность наслаждаться уютом и достижениями современных технологий в собственной квартире, быть уверенным в безопасности детей во дворе, заниматься спортом на собственной площадке, пользоваться всеми необходимыми услугами и сервисами, не покидая территорию своего жилого комплекса.

Застройщик: ООО СЗ «Родина», ООО СЗ «Зелёная горка», ООО СЗ «ЮЭС».

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