Не просто жилье: новая философия девелопмента
Директор департамента по развитию продуктов федерального девелопера «Неометрия» Александр Абрамов рассказал о том, как внедрение передовых международных практик позволяет компании создавать качественный и востребованный продукт, а также выстраивать уникальное жилое пространство, в котором комфорт, уют и искренняя забота о клиенте становятся неотъемлемыми элементами пользовательского опыта. Такой подход позволяет не просто соответствовать ожиданиям целевой аудитории, но и уверенно опережать их, закрепляя лидирующие позиции компании в отрасли.
Александр Абрамов, директор департаментов по развитию продуктов ФД «Неометрия»
— Стратегия создания и развития продукта — ответственный процесс. На чем она строится и что при этом важно учитывать?
— Любая стратегия представляет собой долгосрочное планирование. Продуктовая стратегия — не исключение, и чтобы она принесла желаемый результат, нужно основательно подойти к процессу ее создания. В нашей команде каждый специалист работает не только над своими задачами, но и в общей связке с коллегами «по цеху». Создавая и совершенствуя продукт, мы стремимся сделать его конкурентоспособным и отчасти уникальным. Для этого изучаем передовой отечественный и мировой опыт — инновационные проекты стран Азии и Европы. Например, строительство города будущего Woven City в Японии, проект линейного города The Line в Саудовской Аравии, Иннополиса — российской Кремниевой долины, расположенной недалеко от Казани. К тому же наша команда ориентируется не только на действующие тренды рынка, но и стремится предугадать их будущее направление.
В то же время задача девелопера — строго контролировать себестоимость проекта. Продуктологу необходимо соблюдать баланс между бюджетом и качеством. Нам это удается.
— Какие тенденции вы наблюдаете на рынке и как они влияют на формирование продукта компании, в частности, жилую и гостиничную недвижимость как продукт?
— Сегодня все больше девелоперов уделяют внимание благоустройству проектов. Мы поддерживаем это направление и стремимся вносить в разрабатываемые концепции уникальные штрихи: это могут быть, например, индивидуальные МАФы, теневые навесы с зарядками или же детская игровая зона, спроектированная с учетом последних мировых тенденций.
Не меньшее внимание уделяем фасадным, планировочным и инженерным решениям. Также очень важно грамотно проработать инфраструктуру проекта с обязательным включением в нее всех необходимых для конкретной локации атрибутов.
— Речь идет о гостиничных комплексах?
— Мы строим гостиничные комплексы со сложной инфраструктурой и применяем этот опыт и в строительстве жилых домов. Такой подход позволяет создавать более гибкие продуктовые решения, а в отдельных случаях помогает по-иному взглянуть и на концепцию проекта в целом.
Как девелопер мы должны предугадывать потребности покупателей и предлагать усовершенствованные варианты, о которых, возможно, потребитель и не задумывался. Конечно, перед нами стоят амбициозные цели по созданию продукта, отвечающему новым требованиям к инфраструктуре, качеству благоустройства, сервисам для жизни.
— Какой набор параметров жилого комплекса сегодня можно отнести к категории обязательных?
— Каждый комплекс должен существовать автономно и быть максимально удобным, поэтому мы создаем проекты с развитой инфраструктурой, продуманной концепцией благоустройства и с учетом всех необходимых условий для беззаботной жизни: коворкинги, бары и рестораны, детские пространства, ориентированные на разные возрастные группы, спортивные зоны и многое другое. Всегда учитываем транспортную доступность и расположение социальных объектов, многие из которых строим сами. Например, в Сочи в рамках КРТ мы возвели детский сад «Самшит» на 550 воспитанников, являющийся на сегодня крупнейшим дошкольным учреждением на Юге России. Мы также построили мост через реку Кудепста, который соединил улицы Искра и Гостеприимная вблизи жилых комплексов «Флора» и «Лестория», выполнили благоустройство двух набережных. Если в городе нет определенного формата, востребованного покупателями, мы стараемся внедрить его в общую концепцию проекта: часто именно этот объект становится продуктовой фишкой и точкой притяжения для жителей района и даже города.
— Последние годы актуален вопрос импортозамещения. Как вы его решаете?
— В условиях ограниченного доступа к ряду зарубежных поставок мы пересмотрели подход к выбору материалов и нашли эффективные альтернативы на внутреннем рынке. Ограничения стимулировали появление большого количества российских аналогов. Например, если раньше камень привозили из Италии и Германии, то теперь на рынке много изделий отечественных производителей. По качеству они не уступают зарубежным, а иногда и превосходят их. То же касается других материалов и оборудования. Новые возможности позволяют оптимизировать затраты и получить, в том числе, экономическую выгоду как компании, так и покупателю.
— Сейчас на черноморском побережье растет спрос на квартиры в новостройках с ремонтом и меблировкой от застройщика. Какие преимущества несут такие решения и для каких категорий покупателей они представляют особый интерес?
— Тот, кто хоть раз сталкивался с ремонтом квартиры, знает, какие сложности возникают в этом процессе. Учитывая это, мы предлагаем формат, когда можно заехать в новое жилье, минуя все этапы отделочных работ, в том числе меблировки. Мы заранее позаботились о клиенте: подобрали материалы, разработали дизайн интерьера, реализовали его концепцию, предоставив несколько вариантов на выбор.
Кроме того, у клиентов есть возможность оценить ремонт и дизайн будущего объекта недвижимости еще на этапе принятия решения о покупке. Например, в жилом комплексе бизнес-класса «Лестория» можно посетить шоурум с финишной отделкой. Мы разработали продуманные решения, сочетающие эстетику, комфорт и высокое качество материалов. Экспозиция включает два варианта дизайнерских линеек — «Эко-прайм» и «Эко-элегант». Первая направлена на создание интерьеров, передающих ощущение спокойствия, уюта и близости к природе. Вторая представляет собой сочетание неоклассики и современных дизайнерских решений, создающее интерьеры с выраженной эстетической целостностью.
Во всех проектах «Неометрии» используются материалы высочайшего качества. Это принципиальный подход, который применяем во всем, включая вопросы дизайна. Однако наша цель — не только соответствовать уровню премиального сервиса, но и формировать новые стандарты, опережая ожидания взыскательных клиентов. Например, мы знаем, что гости гостиничного комплекса премиум-класса «Нескучный сад» — аудитория с высокими запросами и тонким вкусом. Поэтому концепция его оформления предусматривает использование исключительных материалов: фасады облицованы травертином (молодым мрамором) и терракотовыми панелями. Естественные текстуры и узоры органично продолжаются в интерьере, подчеркивая единство внешней и внутренней эстетики.
Для нового проекта элитного клубного дома «Моретта» разработано несколько концептуальных решений. В резиденциях предлагают вариант отделки с акцентом на натуральные материалы. Бежевые оттенки древесины добавят тепла и комфорта, а акцентный синий — пополнит интерьер морской палитрой. В концепции интерьеров, отсылающих к мегалитам, преобладают природные оттенки: темное дерево, нейтральный серый и фоновый светлый цвет стен. В просторных интерьерах таунхаусов главным мотивом станет богатство флоры и фауны Западной Африки. Цвет слоновой кости на стенах, яркие окрасы животных в обивке мягкой мебели и картинах, акцентные черные элементы — все напомнит об уникальном африканском дереве Эбен.
— Такая тенденция наблюдается только на побережье?
— Повышенные требования к качеству материалов для создания интерьеров и готовой отделки квартир становятся нормой. Преимуществом такого формата является возможность сразу въехать в квартиру без дополнительных хлопот и затрат. Подобный вариант особенно удобен для инвесторов, которые предпочитают не заниматься самостоятельно ремонтом, дизайном и подбором мебели.
Не менее востребованной сегодня становится и услуга доверительного управления, когда сервисная управляющая компания предлагает клиентам комплексное обслуживание — от поиска арендаторов и уборки помещений до юридической поддержки и полной защиты интересов владельцев недвижимости. Такая сервисная концепция реализована в сочинских проектах «Неометрии» — «Лестория» и «Фрукты». УК берет на себя контроль за состоянием имущества и решение текущих вопросов. Подобный формат удобен и позволяет инвестору сэкономить время, сосредоточившись на более важных задачах. Без сомнения, этот сервис обладает хорошими перспективами развития.
— Есть какие-то особенности в реализации продукта в зависимости от региона?
— Конечно, в разработке и реализации продукта учитываются особенности региона присутствия. Мы изучаем социокультурный код, менталитет жителей и их потребности. Не секрет, что в южных регионах ценят просторные балконы и террасы, а в северных — теплые интерьеры и минимализм. Также большое значение имеет образ жизни: где-то важна приватность, а где-то — комьюнити и дружелюбная атмосфера.
Конечно, одним из главных отличий являются климатические условия, с учетом которых разрабатывается архитектура проекта и выбираются отделочные материалы. Здесь важны энергоэффективные решения для холодных регионов и защита от перегрева для южных. Различия могут касаться как количества, так и формата остекления: в регионах с теплым климатом особое значение придается защите окон от солнечных лучей и применению архитектурных навесов.
Контраст может наблюдаться и в некой готовности к новшествам: в одних регионах востребованы умные технологии, в других — акцент на традиционные ценности.
Федеральный девелопер «Неометрия» проводит и свои исследования. Так, недавний анализ потребителей выявил, что при выборе жилья покупатели рекреационной недвижимости в курортных городах у побережья обращают внимание на надежность застройщика. Для них важно, чтобы девелопер заслуживал доверие, обеспечивал высокое качество строительства и создавал безопасные объекты недвижимости. Кроме того, предпочтения отдаются продуктовым характеристикам — локация, продуманное благоустройство, богатая квартирография и наличие первоклассного сервиса. Собственники сезонного жилья ценят высокотехнологичные решения — например, единое мобильное приложение жителя, с помощью которого можно оплачивать коммунальные услуги и решать другие бытовые вопросы. А менее важный параметр для них — транспортная доступность. Анализируя потребности и опираясь на подобные исследования, мы можем создавать уникальный продукт, ориентированный на конкретного клиента.
— Вы говорили, что, предлагая продукт, формируете новый стиль жизни, а по сути, задаете стандарты в отрасли. Что помогает предвидеть тренды?
— Анализ существующих на рынке проектов позволяет нам выделить их сильные и слабые стороны, понять, что нужно сделать, чтобы быть на пике. Исследование потребностей покупателей показывает, что сегодня люди хотят получить качественное жилье с удобной планировкой, хороший вид из окна, современную, но не излишнюю инженерию.
Сейчас наблюдается развитие диджитализации, и мы активно применяем решения в рамках этой трансформации. К тому же, компания работает над сертификацией комплексов по стандарту зеленого строительства с использованием новых технологий, что позволит сократить расходы наших клиентов. В то же время мы за разумный, понятный покупателю, прогресс, ведь пока остается большая доля запросов на продукт в его классическом формате.
— Как будет меняться рынок и потребности покупателей жилья в ближайшей перспективе?
Мы наблюдаем тренд на объединение и сплочение людей. Теперь вы покупаете не просто квартиру, а близкий вам по духу образ жизни, а в идеале — и саму новую жизнь, которая подразумевает возможность наслаждаться уютом и достижениями современных технологий в собственной квартире, быть уверенным в безопасности детей во дворе, заниматься спортом на собственной площадке, пользоваться всеми необходимыми услугами и сервисами, не покидая территорию своего жилого комплекса.
Застройщик: ООО СЗ «Родина», ООО СЗ «Зелёная горка», ООО СЗ «ЮЭС».
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
https://neometria.ru/
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