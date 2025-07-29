Главные новости за 29 июля. Кавказ

В Ставропольском крае во время угрозы атаки беспилотников будут замедлять мобильный интернет. С отменой режима скорость передачи данных будет восстановлена.

В Кисловодске на территории санатория «Москва» сегодня, 29 июля, произошло обрушение грунта. В результате происшествия пострадали два туриста из города Тольятти. На месте уже находятся все оперативные службы.

Главный архитектор администрации Новоалександровского округа уволен в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

На территории Кисловодска за сутки уничтожено 15 тыс. кустов конопли.

В Кочубеевском округе следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четырех директоров юридических лиц по п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).