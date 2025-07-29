В Кочубеевском округе четырех предпринимателей обвиняют в картельном сговоре

В Кочубеевском округе следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четырех директоров юридических лиц по п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в 2019 году один из фигурантов создал организованную группу, в которую вошли его отец, брат и знакомый. Целью картеля стали победы в аукционах на госконтракты. Организатор группы подбирал индивидуальных предпринимателей, чтобы от их лица принимать участие в аукционах, его отец контролировал исполнение контрактов. Брат формировал техническое предложение, а знакомый искал аукционы.

Таким образом, с августа 2019 года по март 2022 года участники картеля заключили 11 контрактов на поставку инертных материалов для строительства дорог. Незаконный доход оценили в более 221 млн руб. На имущество обвиняемых наложили арест, а уголовное дело направили в суд.

Константин Соловьев