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В Кисловодске уничтожили 15 тысяч кустов дикорастущей конопли за день

На территории Кисловодска за сутки уничтожено 15 тыс. кустов конопли. Об этом сообщает пресс-служба города-курорта.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы велись на нескольких участках, где были выявлены заросли наркосодержащих растений.

Совместная работа проводилась сотрудниками правоохранительных органов и антинаркотической комиссией администрации Кисловодска.

В ведомстве отметили, что подобные мероприятия будут проводиться в городе-курорте регулярно.

Наталья Белоштейн

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