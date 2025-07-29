В Кисловодске уничтожили 15 тысяч кустов дикорастущей конопли за день

На территории Кисловодска за сутки уничтожено 15 тыс. кустов конопли. Об этом сообщает пресс-служба города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы велись на нескольких участках, где были выявлены заросли наркосодержащих растений.

Совместная работа проводилась сотрудниками правоохранительных органов и антинаркотической комиссией администрации Кисловодска.

В ведомстве отметили, что подобные мероприятия будут проводиться в городе-курорте регулярно.

Наталья Белоштейн