В Кисловодске уничтожили 15 тысяч кустов дикорастущей конопли за день
На территории Кисловодска за сутки уничтожено 15 тыс. кустов конопли. Об этом сообщает пресс-служба города-курорта.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Работы велись на нескольких участках, где были выявлены заросли наркосодержащих растений.
Совместная работа проводилась сотрудниками правоохранительных органов и антинаркотической комиссией администрации Кисловодска.
В ведомстве отметили, что подобные мероприятия будут проводиться в городе-курорте регулярно.