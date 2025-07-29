Главные новости за 29 июля. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области еще два кандидата на должность губернатора представили в Облизбирком документы для регистрации. Кандидатами оказались Юрий Климченко (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Евгений Бессонов (КПРФ).

В Сальске в районе Новосальск при разминировании обломков беспилотников погибли двое саперов.

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали жителя Центральной Азии, готовившего теракт против сотрудника Минобороны России. По данным правоохранителей, 43-летнего иностранца завербовали спецслужбы Украины. По заданию куратора задержанный прибыл в Россию с родины. В Ростове-на-Дону он арендовал квартиру и начал подготовку к убийству военнослужащего с использованием самодельного взрывного устройства.

Ночью в Сальске в результате атаки БПЛА погиб человек, еще один пострадал. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе администрации города.

В Ростовской области экономия при проведении торгов на дорожные работы составила 1,1 млрд руб.

Из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск количество задержанных поездов увеличилось до 18. Максимальное время отставания от графика составляет до семи часов.