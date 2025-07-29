Двое саперов погибли при разминировании обломков БПЛА в Сальском районе

В Сальске в районе Новосальск при разминировании обломков беспилотников погибли двое саперов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации района Владимир Березовский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

«Дорогие земляки. Призываю вас быть очень осторожными. Нельзя приближаться к обломкам вражеских БПЛА. Если вы обнаружили БПЛА на земле – не приближайтесь и не осматривайте его! Оперативно сообщите в службу вызова экстренных служб по номеру 112», — написал чиновник.

Константин Соловьев