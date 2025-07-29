Количество задержанных поездов после атаки БПЛА станции Сальск увеличилось до 18
Из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск количество задержанных поездов увеличилось до 18. Максимальное время отставания от графика составляет до семи часов. Об этом сообщает пресс-служба Российских железных дорог.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием.
В ведомстве отметили, что железнодорожники восстановили контактную сеть и организовали движение пассажирских поездов без ограничений в обоих направлениях.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что из-за поврежденного при падении обломков беспилотников участка дороги, поезда следуют по временной схеме в обход железнодорожной станции Сальск.