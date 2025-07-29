В Ростове-на-Дону задержали готовившего теракт иностранца

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали жителя Центральной Азии, готовившего теракт против сотрудника Минобороны России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, 43-летнего иностранца завербовали спецслужбы Украины. По заданию куратора задержанный прибыл в Россию с родины. В Ростове-на-Дону он арендовал квартиру и начал подготовку к убийству военнослужащего с использованием самодельного взрывного устройства.

При задержании у подозреваемого изъяли бомбу в 400 г в тротиловом эквиваленте. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) УК России. Задержанного заключили под стражу, он дает признательные показания.

Константин Соловьев