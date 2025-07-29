Чаты школ Свердловской области перенесут в мессенджер Max

Новый национальный мессенджер Max от компании VK интегрируют с платформой «Сферум», которая предназначена для общения учителей, родителей и учеников, сообщили в министерстве образования Свердловской области. На платформе представлены в том числе чаты школ региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Запустить новую платформу планируется к сентябрю, когда начнется новый учебный год. На ней будут работать основные функции «Сферума» и новые актуальные сервисы для образования.

Как сообщил «Ъ» со ссылкой на минобрнауки Татарстана, дорожная карта по переводу коммуникаций в образовательной платформе «Сферум» предусматривает закрытие чатов в «Сферуме» и VK Мессенджере в ноябре 2025 года.

Владимир Путин подписал закон о создании в России многофункционального сервиса обмена информацией 24 июня. Платформа объединит функционал мессенджера, а также сервисы государственных и муниципальных услуг. К концу июня в Max зарегистрировался 1 млн человек, при этом премьер-министру России Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву направлены письма с предложением создать программу для переноса данных пользователей в мессенджер Max из Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

Ирина Пичурина