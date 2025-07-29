Стармер представит план по признанию Палестины на этой неделе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовит план по признанию Палестины. Он может быть представлен уже на этой неделе, пишет The Times.

По данным газеты, господин Стармер находится под серьезным давлением своего кабинета. Министры требуют ускорить процесс признания палестинского государства. Более 130 депутатов из Лейбористской партии также поддерживают этот шаг и надеются, что его удастся осуществить до конца текущего года.

При этом, уточняет The Times, Британия едва ли последует примеру Франции и признает Палестину в сентябре. Вместо точных сроков в плане могут быть изложены условия использования этого признания как способа достижения мира на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе за признание Палестины выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Это решение он собирается оформить через Генассамблею ООН в начале осени. Критически к заявлению господина Макрона отнесся президент США Дональд Трамп. По его словам, действия Франции в отношении Палестины «не имеют значения» и никак не изменят ситуацию на Ближнем Востоке.

Подробности — в материале «Ъ» «Эмманюэль Макрон забрел в чужие палестины».