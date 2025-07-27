Эмманюэль Макрон забрел в чужие палестины

Президент Макрон в конце недели объявил, что Франция признает Государство Палестина в сентябре на Генеральной ассамблее ООН. О причинах, которые побудили французского президента принять такое решение без предварительных консультаций в парламенте и в обход заявленных ранее условий, задумался корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Tom Nicholson / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Tom Nicholson / Pool / Reuters

Эмманюэль Макрон предпринял этот шаг в не лучший для себя момент. Уровень его поддержки во Франции стабильно низок: согласно июльскому опросу Ifop, лишь 26% французов выражают доверие к его действиям. После досрочных выборов он утратил парламентское большинство и оказался без устойчивой опоры в Национальном собрании. Зато во внешней политике у президента, согласно конституции, развязаны руки. Он может действовать без одобрения законодательной власти, используя международную арену для компенсации внутренней политической слабости.

Сторонники признания Палестины подчеркивают, что Франция присоединяется к уже сформировавшемуся мировому тренду.

В последнее время соответствующее решение приняли Испания, Ирландия, Норвегия, Словения и Армения. Таким образом, Париж не бежит впереди паровоза, подтверждая свою поддержку принципа «два государства для двух народов». Макрон подчеркивает, что признание должно сопровождаться демилитаризацией палестинского государства, то есть разоружением «Хамаса». Разумеется, он также требует взамен от палестинцев признания права Израиля на существование и освобождения израильских заложников, находящихся в плену у палестинских группировок в секторе Газа.

Однако вопрос: согласны ли палестинцы на условия, выдвигаемые Францией? И даже если согласны, имеют ли они политическую структуру, способную эти условия выполнить? Пока таких гарантий нет. «Хамас» не собирается уходить из Газы. Махмуд Аббас, глава Палестинской национальной администрации, контролирующей Западный берег реки Иордан, обещает реформы и выборы, но его легитимность давно подорвана: срок его мандата истек в 2009 году. Территориальные и институциональные параметры будущего государства остаются неясными.

К решению Макрона подтолкнул сдвиг в европейском общественном мнении. Если сразу после террористической атаки «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 года преобладала безусловная поддержка Израиля, то к середине 2025 года основное внимание переместилось на гуманитарную катастрофу в Газе. Смена оптики повлияла и на политиков, вынужденных реагировать на общественное давление.

Почти уничтоженный в военном смысле «Хамас» сумел полностью выиграть информационную войну.

С политико-юридической точки зрения признание Палестины предполагает наличие трех критериев: населенной территории, устойчивых границ и публичной власти. На практике ни один из них сегодня не обеспечен. Газа — зона военных действий, на Западном берегу имеет место вакуум власти. Де-факто палестинского государства не существует, и Франция своим признанием ситуацию не изменит.

В международном контексте, хотя палестинское государство признали более 140 из 193 государств—членов ООН, в том числе Россия и Китай, Франция оказывается в меньшинстве среди своих западных союзников. Ни США, ни Германия, ни Великобритания признания не поддерживают. Израильский парламент уже принял в июле 2024 года резолюцию, отвергающую саму возможность создания палестинского государства. Госсекретарь США Марко Рубио уже отреагировал на намерение Макрона заявлением о том, что «необдуманное решение только служит пропаганде “Хамаса” и срывает мирный процесс». «Это пощечина жертвам 7 октября»,— добавил он. Тем не менее Париж полагает, что символический акт признания окажет давление на Израиль и заставит другие страны последовать примеру Франции.

Разумеется, с резкой критикой президента Франции выступили представители Израиля: посол еврейского государства в Париже Рон Просор назвал поступок Макрона «стратегической ошибкой». Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг станет «наградой (“Хамасу”.— “Ъ”) за террор». «Палестинское государство в подобных условиях будет плацдармом для уничтожения Израиля, а не для мирного сосуществования с ним. Палестинцы не стремятся к созданию государства рядом с Израилем, они стремятся к созданию государства вместо Израиля»,— говорится в заявлении Нетаньяху.

Однако, как ни важны для Макрона отношения с Израилем и его союзниками, важным фактором остаются отношения Франции с арабскими странами.

Париж традиционно стремится сохранить роль посредника на Ближнем Востоке и отстаивает автономную от Вашингтона позицию. Поддержка палестинского государства отвечает интересам арабских столиц — от Эр-Рияда до Рабата — и укрепляет влияние Франции в регионе, где она конкурирует с Турцией, Россией и Китаем. Для Макрона не менее, чем отношения с Израилем, важен диалог с мусульманским миром, от которого зависит и борьба с терроризмом, и доступ к энергетическим ресурсам, и присутствие французских компаний на растущих рынках. Признание Палестины может стать дипломатическим вкладом в эту стратегию.

Внутри страны обещание Эмманюэля Макрона вызвало недоумение среди его сторонников. Многие из депутатов президентской партии «Возрождение» (бывшая LREM) говорят, что решение принято «под давлением улицы». Вице-президент группы Франция—Израиль Каролин Ядан ушла из президентской коалиции. С правого фланга Макрон обвиняется в легитимации терактов 7 октября. Слева, напротив, кричат о недостаточности поддержки Газы.

В течение долгого времени Макрона упрекали в «смещении вправо», теперь, похоже, он предпринимает новый маневр, чтобы переформатировать политическую карту Франции. На фоне раскола центра и падения своей популярности он стремится привлечь левый электорат и мусульманское меньшинство. Ради этого он готов пожертвовать голосами правых, центристов и еврейской диаспоры. Взамен он надеется заручиться поддержкой избирателей, ориентирующихся на «Непокорившуюся Францию» (LFI) и ее харизматичного лидера Жан-Люка Меланшона. «Непокорившиеся» уже празднуют победу. «Это заслуга народной мобилизации»,— заявляет координатор LFI Манюэль Бомпар. И в унисон с Меланшоном немедленно требует большего — санкций против Израиля, разрыва с ним соглашений и чуть ли не военной интервенции в Газу.

Аппетит левых только усиливается. Макрон дал повод для новых требований с их стороны, но вряд ли получит в ответ рост популярности. Министр внутренних дел Брюно Ретайо недавно к ярости президента обмолвился, что макронизм исчезнет вместе с Макроном. Возможно, обещанное признание Палестины еще и часть попытки создать к выборам 2027 года новую политическую платформу, выходящую за рамки прежнего президентского проекта.