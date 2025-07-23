Utair будет выполнять рейсы в Геленджик из Санкт-Петербурга и Москвы

Авиакомпания Utair с августа открывает регулярные рейсы в Геленджик из Москвы и Санкт-Петербурга, следует из данных на сайте перевозчика. Перелеты станут доступны после возобновления полетной программы на черноморское направление, интерес к которому заметно вырос в разгар курортного сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

Со 2 августа начнутся рейсы из Санкт-Петербурга: вылеты будут выполняться раз в неделю — по воскресеньям. Отправление из Пулково в 10:20, из Геленджика — в 16:15, время в пути составляет порядка 4 часов 55 минут. Стоимость перелета туда и обратно стартует от 38,8 тыс. руб.

С 5 августа Utair откроет маршрут из московского аэропорта Внуково. Полеты запланированы трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Минимальная цена билета в обе стороны составляет 32,6 тыс. руб.

Ранее о запуске собственных маршрутов в Геленджик сообщили еще два перевозчика. «Уральские авиалинии» откроют направление из Екатеринбурга, NordStar — из Норильска.

Вячеслав Рыжков