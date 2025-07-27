Сочинцев предупредили о сильной жаре

В Сочи в ближайшие дни ожидается аномально жаркая погода. Согласно прогнозу синоптиков, 28, 29 и 30 июля дневные и вечерние температуры в городе, а также на территории федеральной территории Сириус, местами достигнут отметки +36...+38 градусов, передает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Власти призывают жителей и туристов принимать меры предосторожности при выходе на улицу: избегать длительного пребывания на солнце, использовать головные уборы и соблюдать питьевой режим.

Особое внимание рекомендуется уделить состоянию здоровья лицам с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями — им советуют по возможности оставаться в помещениях с кондиционированием воздуха и иметь при себе необходимые лекарства.

Также в целях безопасности горожанам и отдыхающим советуют отказаться от употребления алкоголя и избегать купания в состоянии опьянения.

Вячеслав Рыжков