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На трассе Джубга-Сочи в ДТП с фурой погиб ребенок

Утром 26 июля в Туапсинском районе на федеральной трассе А-147 водитель «Опель Зафира», двигаясь из Туапсе в направлении Джубги, съехал на левую обочину, где врезался в стоявший грузовик «Вольво». Об этом сообщает Госавтоинспекция Краснодарского края.

Фото: Госавтоинспекция Кубани

Фото: Госавтоинспекция Кубани

По предварительным данным, водитель легковушки уснул за рулем. От полученных травм скончался на месте девятилетний пассажир иномарки. Различные травмы также получили 48-летняя женщина и дети девяти и четырех лет, говорится в сообщении. Все обстоятельства трагедии выясняются.

Андрей Николаев

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