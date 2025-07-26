Бывший вратарь ФК «Краснодар» вошел в состав «Сочи»

Чемпион России прошлого сезона в составе «Краснодара» Юрий Дюпин перешел в «Сочи». Как сообщила пресс-служба клуба, опытный вратарь подписал контракт на один сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

В прошлом сезоне Юрий Дюпин сыграл пять матчей в Кубке России за «Краснодар». Ранее он играл за «Динамо» (Барнаул), «Металлург» (Новокузнецк), «СКА-Хабаровск», «Кубань» (Краснодар), «Анжи» (Махачкала) и «Рубин» (Казань).

В первом туре нового сезона РПЛ «Сочи» проиграл «Локомотиву» со счетом 3:0. Во втором туре команда встретится с «Акроном» 26 июля на стадионе «Фишт».

Андрей Николаев