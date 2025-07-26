Спрос на апартаменты в Сочи в июне увеличился на 54%

В июне 2025 года интерес к приобретению апартаментов в Сочи вырос на 54% по отношению к маю, что стало рекордом в рамках ежемесячной динамики за 1,5 года. Такие данные приводит агентство недвижимости «Оникс-Недвижимость» в исследовании покупательского спроса на апартаменты в новостройках города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За первые шесть месяцев 2025 года покупательский спрос на апартаменты на первичном рынке курорта увеличился на 2,7%, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Спрос на апартаменты в новостройках города-курорта оказался на 5,8% выше относительно июля — декабря прошлого года.

По данным агентства, летом апартаментами в Сочи чаще всего интересовались москвичи, а также жители Санкт-Петербурга и Краснодара.

В июле этого года на курорте продается 1,7 тыс. апартаментов на первичном рынке. Самый бюджетный вариант в этом сегменте предлагают за 7,4 млн руб. В Адлерском районе на эту сумму можно купить юнит площадью 23 кв. м.

Андрей Пугачев