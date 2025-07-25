Оползень перекрыл русло реки Герхожан-Су в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии русло реки Герхожан-Су перекрыл оползень, возможен сход селевого потока. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков со ссылкой на оперативные службы.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Уточняется, что все аварийные, спасательные и дорожные службы работают в усиленном режиме.
«Прошу всех, кто находится в непосредственной близости с селепропускным каналом, покинуть территорию. Прошу вас воздержаться от поездки в направлении Тырнауза», - написал Казбек Коков в своем Telegram-канале.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, о сходе селевого потока в городе Тырныаузе.