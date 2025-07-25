Концерты Татьяны Булановой, балет «Щелкунчик» и матч «Сочи — Акрон»

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут услышать арии в исполнении солистов оперы или речитатив суровой рэп-группы. Еще можно сходить на «Лебединое озеро» или поболеть за любимую команду на футбольном матче. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ

Где послушать музыку

25 июля в 20:00 на открытой сцене Медальной площади Олимпийского парка солисты оперы и симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева представят программу, посвященную русскому композитору Петру Чайковскому. Сопрано Жанна Домбровская, баритон Роман Бурденко и тенор Дмитрий Головнин исполнят арии, ансамбли и фрагменты из знаменитых опер автора, а также произведения композиторов, живших и творивших в одно время.

Стоимость билета — от 600 руб. (6+)

25, 26 и 27 июля на разных площадках (Летний театр парка им. Фрунзе, Южное взморье и Центр национальных культур (Лазаревское)) состоятся концерты Татьяны Булановой, которая исполнит хиты проверенные временем: «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и многие другие.

Стоимость билета — от 2000 руб. (12+)

26 июля в 20:00 в клубе Vinograd выступит рэп-группа Каспийский груз. Прозвучат хиты: «Доедешь — пиши», «На белом», «Табор уходит в небо».

Входной билет — от 4000 руб. (16+)

27 июля в 20:00 на открытой сцене Медальной площади Олимпийского парка в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского выступят звезды классической сцены: Денис Мацуев (фортепиано), Борислав Струлёв (виолончель), Елена Таросян (скрипка). Также на сцену выйдет юный пианист и лауреат международных конкурсов Лев Бакиров.

Стоимость билета — от 700 руб. (6+)

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Какие спектакли посетить

25 июля в 19:00 на сцене Зимнего театра будет можно увидеть балет «Анюта». Это один из случаев в истории балетного театра, когда спектакль появился на сцене, сойдя с телеэкрана. «В основу либретто лег рассказ Антона Чехова “Анна на шее”, дополненный новыми сюжетными линиями, — о девушке из бедной семьи, которая вынуждена забыть свою первую любовь и выйти замуж за зажиточного чиновника в надежде спасти от нищеты своих близких. Однако муж оказывается скупым и не хочет помогать ее родным, зато он не прочь использовать успех красивой молодой супруги в свете для карьерного продвижения»,— сказано в аннотации. Театр-постановщик — Марийский театр оперы и балета им. Эрика Сапаева. Режиссер — Владимир Васильев.

Стоимость билета — от 1200 руб. (12+)

26 июля в 19:00 в Зимнем театре будет показан один из самых знаменитых балетов — «Лебединое озеро». «В хореографии Льва Иванова и Мариуса Петипа балет потрясает зрителей и критиков и становится одним из самых популярных постановок на лучших балетных сценах мира»,— сказано в аннотации. Театр-постановщик — Марийский театр оперы и балета им. Эрика Сапаева.

Стоимость билета — от 1200 руб. (12+)

27 июля в 19:00 на сцене Зимнего театра будет можно увидеть балет «Щелкунчик». Театр-постановщик — Марийский театр оперы и балета им. Эрика Сапаева. Режиссер — Борис Голодницкий.

Стоимость билета — от 1200 руб. (6+)

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Что смотреть в кино

25, 26 и 27 июля в в «Кино Море Молл», «City Stars (Адлер)» и «City Stars Олимп» и Юбилейном пройдет премьера комедии «Герои анекдотов». «Петя обожает анекдоты, которые ему с детства рассказывал отец. Переехав в Москву, он обнаруживает, что его любимый жанр вызывает только непонимание и насмешки. Даже соседка Аня, увлеченная таро и эзотерикой, смеется над его глупым увлечением. Они ссорятся и случайно оставленный магический амулет оживляет персонажей из сборника анекдотов. Теперь ему предстоит разобраться с магией, найти общий язык с Аней и помочь Ивану Васильевичу, новому русскому, Вовочке, теще и чукче вернуться обратно в “анекдотичный мир”»,— сказано в описании. Режиссер — Андрей Никифоров.

Стоимость билета — от 300 руб. (16+)

26 июля в 18:00 в «Кино Море Молл» покажут еще одну киноновинку — мелодраму «Письма о любви». В главных ролях: Пирс Броснан и Хелена Бонем Картер. «Ник встречает Изабель. Кажется, между ними пронеслась целая жизнь. Их первое свидание, первый закат над шумным океаном, первые стихи. Но они незнакомы. Несколько часов назад Изабель вышла замуж за мужчину, которого не любит. А Ник никак не может расстаться с прошлым. Спустя мгновение им суждено расстаться. И лишь судьбе под силу свести их вновь»,— сказано в аннотации. Режиссер — Полли Стил.

Стоимость билета — от 600 руб. (18+)

26 июля в 19:30 в открытом кинотеатре спортивного парка «Сириус» состоится кинопоказ оперы Пьетро Масканьи «Сельская честь», которая была написана по мотивам новеллы Джованни Верги. Она повествует о жизни и страстях простых сицилийских крестьян. Эта опера считается первым образцом жанра веризм. Действующие лица и исполнители: Сантуцца — Елена Образцова, Туридду — Пласидо Доминго, Альфио — Ренато Брузон, Мама Лючиа — Федора Барбьери Режиссер — Франко Дзеффирелли. Дирижер — Жорж Претр. Художник по костюмам — Анна Анни. Художник-постановщик — Джанни Куаранта.

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация. (0+)

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Куда сходить еще

26 июля в 20:30 на стадионе Фишт пройдет футбольный матч «Сочи — Акрон».

Стоимость билета — от 150 руб. (0+)

26 июля в 20:00 на концертной площадке Red Buffet выступит чемпион высшей лиги КВН, капитан команды «Борцы», участник проектов «Звезды» на НТВ и «Концерты» на ТНТ Юсиф Юсифов и чемпион Высшей лиги КВН, Финалист «Comedy Баттл» на ТНТ, победитель шоу «Русские не смеются» на СТС Мурат Эркенов.

Стоимость билета — от 599 руб. (18+)

26 июля в 21:00 в караоке-клубе «Мелодия» (ex. Luna) выступит Мкртич Никогосян, который принимал участие в таких проектах как Stand Up на ТНТ, Open Mic VK, Money Mic VK. «В разогреве: Акоп Петросян, Вячеслав Чумаков, Данил Петров, Татьяна Пономарёва, Ксения Жучкова — каждый из них умеет держать зал и знает, куда бить»,— сказано в аннотации.

Стоимость билета — от 599 руб. (18+)

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