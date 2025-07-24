Экс-замначальника сочинского ОЭБиПК осудили на 13 лет

Центральный районный суд Сочи вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД города. Его признали виновным в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Следствие установило, что с мая по август 2023 года фигурант дела, занимая должность замначальника ОЭБиПК и руководя отделением по борьбе с преступностью в бюджетной сфере и ЖКХ, получил от предпринимателя 6 млн руб. Взамен чиновник гарантировал непроведение процессуальных проверок и оперативно-розыскных мероприятий в отношении бизнесмена и его компании. Денежные средства передавались частями.

С ноября 2023 года по май 2024 года подсудимый покровительствовал знакомым предпринимателям, которые занимались незаконным строительством многоквартирных домов на неподходящих земельных участках и привлекали средства граждан с нарушением закона. Зная о противоправной деятельности, злоумышленник не предпринимал мер по ее пресечению.

В 2020 году чиновник обманул гражданина, находившегося под проверкой. Получив от него 200 тыс. руб., фигурант дела пообещал повлиять на решение об отказе в возбуждении уголовного дела, хотя заведомо знал о своей неспособности воздействовать на следователя.

Аналогичную схему экс-полицейский применил в 2016 году. Он убедил знакомую женщину, что за 800 тыс. руб. сможет ускорить оформление аренды земельного участка через Управление Росреестра по Краснодарскому краю. Выполнять обещания фигурант дела не планировал.

Суд назначил подсудимому 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Дополнительно он должен выплатить штраф в размере 60 млн руб. — десятикратную сумму полученной взятки. Экс-чиновника лишили права занимать должности в правоохранительных органах и местном самоуправлении на 10 лет, а также специального звания подполковника полиции.

Мария Удовик