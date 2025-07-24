Прокуратура контролирует задержки рейсов в аэропорту Сочи

Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров из-за задержек авиарейсов в международном аэропорту Сочи, вызванных ночными ограничениями в работе воздушной гавани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авиарейсы задерживаются из-за введенных в ночное время ограничений в работе международного аэропорта Сочи. В связи с возникшей ситуацией Сочинская и другие транспортные прокуратуры взяли под контроль соблюдение прав пассажиров.

Для работы с обращениями граждан организован выездной прием. О нарушении прав пассажиров можно сообщить дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по телефону 8-919-899-87-33.

В ночь на 24 июля в Адлерском районе Сочи в результате падения обломков сбитого беспилотника погибли две женщины. По данным регионального оперативного штаба, фрагменты дрона упали на улицу Авиационную, где в тот момент находились граждане. В результате инцидента пострадали еще 11 человек, среди которых оказался сотрудник ДПС, который был экстренно доставлен в краевую больницу с помощью санитарной авиации. Четверым из пострадавших потребовалась госпитализация, остальные получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил мэру Сочи Андрею Прошунину обеспечить всю необходимую помощь как пострадавшим, так и семьям погибших. В своем Telegram-канале глава Сочи выразил соболезнования родным жертв данного инцидента и подчеркнул, что все городские службы функционируют в штатном режиме, и угроз для местных жителей и туристов нет.

Мария Удовик