На площади Восстания идут работы по промывке обелиска «Городу-герою Ленинграду»

На площади Восстания рабочие занялись промывкой обелиска «Городу-герою Ленинграду». Корреспондент «Ъ-СПб» заснял процесс на видео.

В ходе работ была очищена поверхность монумента, барельефы, а также звезда на оконечности обелиска. Также к предстоящему Дню ВМФ в этот день был подготовлен Медный всадник — памятник Петру I отмыли от загрязнений и пыли.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что специалисты начали ремонтировать ограду Пискаревского кладбища с разрешения КГИОП.

Дарья Астанина