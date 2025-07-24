Главные новости к утру 24 июля

В Стамбуле прошел третий раунд переговоров России и Украины. Итогом встречи стала договоренность о новом обмене пленными числом не менее 1,2 тыс. человек с каждой стороны. Также Москва предложила Украине сформировать три группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Украинская сторона, по словам Владимира Мединского, решила рассмотреть это предложение.

В Адлерском районе Сочи женщина погибла из-за упавших обломков сбитого БПЛА. Еще один человек получил тяжелые ранения и был госпитализирован, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Также в поселке Сириус Краснодарского края, который находится в 30 км от Сочи, под атаку попала нефтебаза, принадлежащая «Лукойл-Югнефтепродукт».

У украинских войск появится возможность «воздействовать на территорию России», заявил газете Zeit министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Он не уточнил, что это значит, и когда армия страны начнет реализовывать эти возможности.

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с VK (MOEX: VKCO) $1,1 млн в пользу УК «Первая» за нарушение указа президента №430 о замещении еврооблигаций российскими бондами. Решение создает прецедент, расширяя ответственность российских компаний в группах с иностранными эмитентами.