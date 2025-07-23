Суд Новосибирска заочно арестовал известного ритейлера Евгения Насоленко

Кировский райсуд Новосибирска по ходатайству следствия сегодня вынес решение о заочном аресте известного предпринимателя, основателя ряда крупных торговых сетей Евгения Насоленко, обвиняемого в мошенничестве и преднамеренном банкротстве (ст. 159 и ст. 196 УК РФ). «В отношении Насоленко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца со дня его фактического задержания на территории России, либо с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае его экстрадиции или депортации»,— сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Евгения Насоленко было возбуждено еще в мае прошлого года. Его детали пока не разглашаются. Сначала ритейлера объявили в федеральный, а затем международный розыск.

Ранее бизнесмен уже привлекался к уголовной ответственности: его обвиняли в махинациях с налогами. Как указывается в деле, возглавляя компанию «Ритейл центр», предприниматель организовал изготовление фиктивных документов с подконтрольной фирмой и необоснованно завысил суммы налоговых вычетов по НДС, включив в декларации ложные сведения о размере подлежащих уплате налогов. Бюджет, согласно выводам следователей, недосчитался свыше 173 млн руб. В январе 2023 года Октябрьский райсуд назначил ритейлеру три года условно. В последующем Новосибирский облсуд снизил ему наказание до двух лет условно. Вину Евгений Насоленко так и не признал.

Евгений Насоленко и его брат Виталий Насоленко до 2015 года были соучредителями группы НТС. В портфель ритейлеров входили торговые сети «Добрянка» и магазины по франшизе «Бахетле».

Илья Николаев