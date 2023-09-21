Суд смягчил приговор ритейлеру Евгению Насоленко по делу о неуплате налогов

Новосибирский областной суд рассмотрел представление прокуратуры и жалобу защиты на приговор известному предпринимателю Евгению Насоленко, осужденному на три года условно за неуплату налогов.

Как рассказала «Ъ-Сибирь» прокурор апелляционного отдела облпрокуратуры Ольга Дуденко, коллегия судей смягчила Евгению Носоленко наказание до двух лет условно, пояснив, что в марте 2023 года в ст. 199 УК о неуплате налогов, по которой был осужден коммерсант, были внесены изменения: из категории тяжких эта статья УК перешла в категорию средней тяжести. Отметим, что сторона обвинения просила заменить Евгению Насоленко условный срок на реальный, защита настаивала на полном оправдании бизнесмена.

В декабре 2021 года, как писал «Ъ-Сибирь», прокуратура Новосибирской области направила в Октябрьский райсуд уголовное дело бывшего руководителя ООО «Ритейл центр» Евгения Насоленко. Согласно версии следствия, предприниматель в целях уклонения от уплаты НДС организовал изготовление фиктивных документов с подконтрольным юридическим лицом о якобы поставленных его организации товарах.

«В период с 30 сентября 2016-го по 1 июня 2018 года он необоснованно завысил суммы налоговых вычетов по НДС, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о размере подлежащих уплате налогов», — говорится в сообщении прокуратуры. Следователи подсчитали, что за четвертый квартал 2016 года и первый квартал 2017 года ООО «Ритейл Центр» уклонилось от уплаты в бюджет НДС на сумму более 173 млн руб.

Евгений Насоленко и его брат Виталий Насоленко до 2015 года были соучредителями группы НТС, которая объединяла несколько торговых сетей в Сибири. В портфеле ритейлеров — торговые сети «Добрянка» и магазины по франшизе «Бахетле». Головная компания группы АО «НТС», которую возглавлял Евгений Насоленко, признана банкротом в 2017 году. В отношении него самого с октября 2019 года введена процедура реализации имущества.

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Илья Николаев