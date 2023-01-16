Осудили без НДС

В Новосибирске завершился судебный процесс над известным предпринимателем, основателем ряда крупных торговых сетей Евгением Насоленко. Бизнесмен обвинялся в махинациях с налогами. Как указывается в деле, возглавляя компанию «Ритейл центр», он организовал изготовление фиктивных документов с подконтрольной фирмой и не­обоснованно завысил суммы налоговых вычетов по НДС, включив в декларации ложные сведения о размере подлежащих уплате налогов. Бюджет, согласно выводам следователей, недосчитался свыше 173 млн руб. Ритейлеру суд назначил три года условно, прокурор просил для него реальный срок. Предприниматель, который был признан банкротом в 2017 году, вину не признал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора компании «Ритейл центр» Евгения Насоленко, который обвинялся в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. «В судебном заседании Насоленко вину в совершении указанного преступления не признал, однако, исследовав, проверив и оценив представленные сторонами доказательства, суд пришел к убеждению, что виновность подсудимого в совершении указанного преступления установлена и доказана»,— сообщили „Ъ-Сибирь“ в пресс-службе суда. Председательствующий в процессе судья Дмитрий Вьюгов назначил предпринимателю три года условно с аналогичным испытательным сроком. Мера пресечения коммерсанту — подписка о невыезде — до вступления в законную силу приговора оставлена без изменения.

Будут ли стороны обжаловать приговор, пока не ясно. В судебных прениях, как рассказал гособвинитель Никита Краев, прокуратура запросила для ритейлера три с половиной года в колонии общего режима с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на два года. Защитники настаивали на полной невиновности клиента. Адвокат Наталья Андреева без разрешения подзащитного не стала комментировать приговор. Сам Евгений Насоленко с журналистами не общается.

Уголовное дело о неуплате налогов новосибирское управление СКР возбудило в октябре 2020 года. В его материалах указывается, что бывший руководитель ООО «Ритейл центр», чтобы не платить налоги, организовал изготовление фиктивных документов с подконтрольным юридическим лицом о якобы поставленных его организации товарах. «В период с 30 сентября 2016 года по 1 июня 2018 года он не­обоснованно завысил суммы налоговых вычетов по НДС, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о размере подлежащих уплате налогов»,— говорится в сообщении прокуратуры. Согласно расчетам следователей СКР, за четвертый квартал 2016-го и первый квартал 2017 года ООО «Ритейл центр» уклонилось от уплаты в бюджет НДС на сумму более 173 млн руб.

По результатам расследования бизнесмену вменили в вину ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений), за что ему грозило до шести лет заключения. Выдвинутое против него обвинение ритейлер отрицал. В декабре 2021 года заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Евгения Насоленко и направил его в суд. Процесс затянулся на год.

Евгений Насоленко и его брат Виталий Насоленко до 2015 года были соучредителями группы НТС, которая объединяла несколько торговых сетей в Сибири. В портфеле ритейлеров — торговые сети «Добрянка» и магазины по франшизе «Бахетле». Головная компания группы АО «НТС», которую возглавлял Евгений Насоленко, признана банкротом в 2017 году. В отношении него самого с октября 2019 года введена процедура реализации имущества.

Константин Воронов