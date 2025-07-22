Главные новости за 22 июля. Ростов-на-Дону и область

Сельские районы Ростовской области завершают жатву. Через 7-10 дней сбор урожая могут завершить при условии отсутствия осадков.

С 21 июля в Ростовской области режим чрезвычайной ситуации по почвенной засухе распространили на Егорлыкский и Матвеево-Курганский районы.

Пригородные поезда в Ростовской области, которые были отменены или шли по скорректированному расписанию в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни, возвращаются к привычному графику движения.

В Ростове-на-Дону строят три отеля общей стоимостью один млрд руб.

В Ростовской области проводят очистку притока р. Темерник на участке от впадения б. Жанкина до Верхового водохранилища. Общая протяженность работ составляет 9,2 км.

Повысить качество работы общественного транспорта в Ростовской области власти намерены за счет перевода перевозчиков на брутто-контракты.