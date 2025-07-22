В Ростовской области за 87,7 млн рублей расчищают Темерник

В Ростовской области проводят очистку притока р. Темерник на участке от впадения б. Жанкина до Верхового водохранилища. Общая протяженность работ составляет 9,2 км. Проект выполняется в рамках регионального направления «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации ведомства, на реализацию проекта из федерального бюджета выделили 87,7 млн руб. В текущем году планируется очистить участок длиной 3,6 км. Подрядчик ООО «Фонд Экология Дона» выполняет подготовку временных дорог для проезда спецтехники, а также производит выемку и погрузку донных отложений для их последующего вывоза.

«Представителям подрядной организации ООО «Фонд «Экология Дона» рекомендовано увеличить темпы работ на объекте»,— пояснили в сообщении специалисты пресс-службы.

Валентина Любашенко