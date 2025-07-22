Жатву в Ростовской области могут закончить в течение недели

Сельские районы Ростовской области завершают жатву. Через 7-10 дней сбор урожая могут завершить при условии отсутствия осадков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По его словам, на сегодняшний день аграрии собрали 2,4 млн га (76% от плана), валовой сбор составил 5,8 млн т, средняя урожайность — 24,4 ц/га. В то же время от погодных условий пострадало около 1 млн га, погибло 180 тыс. га посевов. По предварительным оценкам, ущерб составил примерно 7,8 млрд руб.

Господдержка агропроизводства и комплексного развития сельских территорий в этом году составит более 10 млрд руб., сейчас на развитие агропромышленного комплекса уже направили 5 млрд руб. (48% от лимита). Власти планируют расширить меры и заложить новые статьи для поддержки отрасли.

Константин Соловьев