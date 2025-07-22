Режим ЧС по засухе введен еще в двух районах Дона

С 21 июля в Ростовской области режим чрезвычайной ситуации по почвенной засухе распространяется на Егорлыкский и Матвеево-Курганский районы. Такое решение принято на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством врио губернатора Юрия Слюсаря.

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По информации пресс-службы губернатора, в указанных муниципальных образованиях зафиксировано снижение запасов продуктивной влаги в почве. Мера направлена на поддержку сельхозпроизводителей. Она даст возможность хозяйствам, застраховавшим посевы, получить страховые выплаты.

Ранее, «Ъ-Ростов» сообщал, то с 10 июня режим ЧС по почвенной засухе действует в десяти муниципальных районах: Азовском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Веселовском, Зерноградском, Октябрьском, Семикаракорском, Сальском, Цимлянском и Чертковском. Согласно распоряжению Юрия Слюсаря, с 30 июня чрезвычайная ситуация была объявлена в Аксайском, Багаевском, Боковском, Зимовниковском, Куйбышевском, Миллеровском, Неклиновском, Усть-Донецком и Целинском районах.

Валентина Любашенко