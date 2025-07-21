ТАСС: новый раунд переговоров России и Украины состоится 24 июля

Третий раунд российско-украинских переговоров состоится 24 июля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Встреча запланирована на 24 июля, прилет делегаций в Стамбул возможен 23-го»,— сказал собеседник агентства. Других подробностей планируемых переговоров он не раскрыл.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский назвал датой новой встречи делегаций 23 июля. По его словам, такую информацию он получил от секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова. Также украинский президент обещал сообщить завтра больше деталей ожидаемых переговоров.

«РИА Новости» со ссылкой на источник сегодня сообщало, что на новом раунде стороны планируют обсудить переданные друг другу на последних переговорах меморандумы. Также делегации могут обсудить гуманитарные вопросы. Владимир Зеленский говорил, что основная повестка нового раунда — подготовка его встречи с президентом России Владимиром Путиным и обмен пленными.