Зеленский назвал дату нового раунда переговоров России и Украины

Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет в Турции 23 июля. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Кремль эту информация пока не подтверждал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Remo Casilli / Reuters Фото: Remo Casilli / Reuters

«Сегодня я обсудил с Рустемом Умеровым (глава СНБО Украины.— "Ъ") подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей»,— сказал Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.

Также украинский президент рассказал, какие темы будут обсуждаться на предстоящих переговорах. Украинская сторона рассчитывает обсудить подготовку личной встречи лидеров обеих стран, а также новый обмен пленными. Источник «РИА Новости» в Москве сообщал, что стороны также планируют обсудить меморандумы.

Источник ТАСС сообщал, что новый раунд может пройти в Стамбуле 24-25 июля. В Кремле эту информацию не подтвердили. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что российская делегация будет представлена в прежнем составе.